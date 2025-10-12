Шаляпин рассказал о желании иметь детей с Олесей Иванченко

Курс рубля
Певец Прохор Шаляпин признался, что испытывает большую симпатию к ведущей шоу "Натальная карта" Олесе Иванченко. Знаменитости смогли поближе пообщаться во время совместных съемок, и молодая девушка произвела на артиста большое впечатление.
По его словам, в какой-то момент ему показалось, что между ним и юмористкой возникла химия. В этой ситуации Прохора не смущает, что Олеся немного не его типаж: моложе привычных спутниц и не обладает выдающимися богатствами. Однако ради нее Шаляпин был бы готов на многое.
"Мне кажется, у нас были бы замечательные дети, я бы терпел все ее капризы", – сказал он.
При этом знаменитость выразил мнение, что он девушке неинтересен. Во-первых, у них большая разница в возрасте, а во-вторых у нее есть молодой человек. Конкурировать с ним за внимание популярной ведущей он не собирается.
