Гендиректор "Пятницы" рассказал, почему Шаляпину не светят большие деньги

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Контент Прохора Шаляпина может оказаться для певца тупиковым: выпускник "Фабрики звезд" стал мастером экономики внимания. Однако такая тактика не всегда может обеспечить монетизацию, считает гендиректор телеканалов "Пятница!" и "Суббота" Николай Картозия.
Прохор, отмечает телепродюсер, выступает везде, где можно "побыть мемом" и изобразить фриковатого персонажа. Однако дальше все упирается в предел: человек "играется", а монетизироваться почти не представляется возможным.
"Потому что ты кто? Мем", – описал ситуацию Картозия.
При этом Прохор как медийная личность очень симпатичен Николаю: он даже готов позвать артиста в какое-нибудь телешоу. Шаляпин, правда, забирает себе все внимание из-за мелькания. А ведущий вынужден ему это внимание отдавать.
Продюсер полагает, что Шаляпин не готов в настоящее время сосредоточиться на конкретной цели как профессионал. Однако это не означает никакого краха: просто звездам важно что-то отодвинуть в сторону – особенно если из этого нельзя извлечь финансовую выгоду.
Кстати, недавно Прохор пожаловался, что с трудом смог заработать денег на новую машину: певец купил себе китайский Li xiang L9, который назвал "в честь Ляйсан Утяшевой".
В Кремле отреагировали не так, как ожидалось
Европе все сложнее содержать Незалежную