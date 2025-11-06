Гендиректор "Пятницы" рассказал, почему Шаляпину не светят большие деньги

Выпускник "Фабрики звезд" уперся в медийный тупик

Контент Прохора Шаляпина может оказаться для певца тупиковым: выпускник "Фабрики звезд" стал мастером экономики внимания. Однако такая тактика не всегда может обеспечить монетизацию, считает гендиректор телеканалов "Пятница!" и "Суббота" Николай Картозия.

Прохор, отмечает телепродюсер, выступает везде, где можно "побыть мемом" и изобразить фриковатого персонажа. Однако дальше все упирается в предел: человек "играется", а монетизироваться почти не представляется возможным.

"Потому что ты кто? Мем", – описал ситуацию Картозия.

При этом Прохор как медийная личность очень симпатичен Николаю: он даже готов позвать артиста в какое-нибудь телешоу. Шаляпин, правда, забирает себе все внимание из-за мелькания. А ведущий вынужден ему это внимание отдавать.

Продюсер полагает, что Шаляпин не готов в настоящее время сосредоточиться на конкретной цели как профессионал. Однако это не означает никакого краха: просто звездам важно что-то отодвинуть в сторону – особенно если из этого нельзя извлечь финансовую выгоду.

Кстати, недавно Прохор пожаловался, что с трудом смог заработать денег на новую машину: певец купил себе китайский Li xiang L9, который назвал "в честь Ляйсан Утяшевой".