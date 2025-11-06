Гендиректор "Пятницы" рассказал, почему Шаляпину не светят большие деньги

Деньги ему не светят: гендиректор "Пятницы" раскрыл главную проблему Шаляпина
Фото: соцсети
Выпускник "Фабрики звезд" уперся в медийный тупик

Контент Прохора Шаляпина может оказаться для певца тупиковым: выпускник "Фабрики звезд" стал мастером экономики внимания. Однако такая тактика не всегда может обеспечить монетизацию, считает гендиректор телеканалов "Пятница!" и "Суббота" Николай Картозия.

Прохор, отмечает телепродюсер, выступает везде, где можно "побыть мемом" и изобразить фриковатого персонажа. Однако дальше все упирается в предел: человек "играется", а монетизироваться почти не представляется возможным.

"Потому что ты кто? Мем", – описал ситуацию Картозия.

При этом Прохор как медийная личность очень симпатичен Николаю: он даже готов позвать артиста в какое-нибудь телешоу. Шаляпин, правда, забирает себе все внимание из-за мелькания. А ведущий вынужден ему это внимание отдавать. 

Продюсер полагает, что Шаляпин не готов в настоящее время сосредоточиться на конкретной цели как профессионал. Однако это не означает никакого краха: просто звездам важно что-то отодвинуть в сторону – особенно если из этого нельзя извлечь финансовую выгоду.

Кстати, недавно Прохор пожаловался, что с трудом смог заработать денег на новую машину: певец купил себе китайский Li xiang L9, который назвал "в честь Ляйсан Утяшевой".

Источник: "Стархит" ✓ Надежный источник
По теме

Sohu: от реакции Путина на санкции у Запада "потемнело в глазах"

В Кремле отреагировали не так, как ожидалось

Запад латает дыру: в Брюсселе разработали 2 схемы спасения Украины

Европе все сложнее содержать Незалежную

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей