"Это нарушение": SHAMAN погнали прочь из политики

Артиста призвали не идти в государственную службу из-за некомпетентности

Российский певец SHAMAN не должен лезть в политику – его основной профиль деятельности творческий, и поэтому места в другой ему быть не должно. В этом уверен депутат ГД Виталий Милонов, который резко отреагировал на подаренную артистом партию "Мы" своей возлюбленной Екатерине Мизулиной.

Напомним, ранее Ярослав Дронов в качестве подарка преподнес общественнику политическую партию, что вызвало критическую реакцию публики. При этом пока до конца неизвестно, действительно ли она прошла регистрацию – для этого требуется открыть региональные отделения, подать документы в Минюст и провести съезд.

"Дронов, если кто забыл, музыкант! Вот пусть и занимается музыкой, пением и так далее, ему в политике нечего делать", – погнал его прочь Милонов.

Депутат отметил, что также считает неправильным, что политическую партию превращают в подарок на день рождения – по его словам, "это нарушение конституционного строя".

Законодатель полагает, что всем звездам шоу-бизнеса нужно запретить занимать государственные посты, поскольку они не обладают достаточной компетенцией во внутренней, внешней политике, юридических вопросах и дипломатии.

Ранее бывший продюсер рассказал, почему SHAMAN сделал самоотвод на "Интервидении", который вызвал широкое возмущение общественности.