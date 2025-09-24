Матвиенко оценил вокальные данные SHAMAN

Молодой человек быстро взлетел на музыкальный Олимп

Знаменитый российский композитор Игорь Матвиенко поделился своим мнением о творчестве мгновенно набравшего популярность исполнителя SHAMAN.

Культурный деятель уверен, что композиция артиста "Прямо по сердцу" могла бы принести исполнителю успех на "Евровидении", где у хита были бы все шансы занять лидирующие позиции.

Говоря о вокальных данных артиста, известный музыкант подчеркнул, что они уникальны. Он отметил, что диапазон голоса звезды составляет две с половиной октавы, а сам исполнитель умеет работать в разных стилях, что делает его особенно универсальным.