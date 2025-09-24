Матвиенко оценил вокальные данные SHAMAN

Матвиенко оценил вокальные данные SHAMAN
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Молодой человек быстро взлетел на музыкальный Олимп

Знаменитый российский композитор Игорь Матвиенко поделился своим мнением о творчестве мгновенно набравшего популярность исполнителя SHAMAN.

Культурный деятель уверен, что композиция артиста "Прямо по сердцу" могла бы принести исполнителю успех на "Евровидении", где у хита были бы все шансы занять лидирующие позиции.

Говоря о вокальных данных артиста, известный музыкант подчеркнул, что они уникальны. Он отметил, что диапазон голоса звезды составляет две с половиной октавы, а сам исполнитель умеет работать в разных стилях, что делает его особенно универсальным.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
По теме

Два пути: как Россия отомстит за атаку на крымский "Форос"

Удар оказался одним из самых разрушительных за последнее время

Армия России разгромила логово украинских командиров под Черниговом

Деталями спецоперации поделился информированный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей