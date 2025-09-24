Матвиенко оценил вокальные данные SHAMAN

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
913 новости
Знаменитый российский композитор Игорь Матвиенко поделился своим мнением о творчестве мгновенно набравшего популярность исполнителя SHAMAN.
Культурный деятель уверен, что композиция артиста "Прямо по сердцу" могла бы принести исполнителю успех на "Евровидении", где у хита были бы все шансы занять лидирующие позиции.
Говоря о вокальных данных артиста, известный музыкант подчеркнул, что они уникальны. Он отметил, что диапазон голоса звезды составляет две с половиной октавы, а сам исполнитель умеет работать в разных стилях, что делает его особенно универсальным.
Удар оказался одним из самых разрушительных за последнее время
Деталями спецоперации поделился информированный источник