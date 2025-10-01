"Не из уважения": Матвиенко объяснил скандальное решение SHAMAN

"Не из уважения": Матвиенко объяснил скандальное решение SHAMAN
Кадр видео
После "Интервидения" любовь многих россиян к артисту подугасла

Продюсер Игорь Матвиенко считает, что не стоит критиковать SHAMAN за его решение о "самоотводе" на "Интервидении". По его словам, в противном случае конкурс мог быть лишен ощущения, что победителя выбирали независимо.

Напомним, после своего выступления на межнациональном конкурсе Ярослав Дронов объявил, что не будет принимать участия в конкурсной программе. За это многие россияне и коллеги по шоу-бизнесу раскритиковали знаменитость, обвинив его в том, что он лишил родную страну шанса на победу.

Однако Матвиенко уверен, что SHAMAN прекрасно осознавал все последствия своего поступка и сделал действительно достойный шаг. В теории он действительно мог получить победу на "Интервидении" за свой номер, но в любом случае это породило бы разговоры о нечестном судействе, лишило бы конкурс спонтанности и искренности. 

"Высокие баллы раздают, потому что участник хорош с точки зрения творчества, а не просто из уважения", – заявил продюсер.

Впрочем, после случившегося SHAMAN получил порцию критики еще и за проявленное, по мнению россиян, высокомерие. Люди заявили, что он, вероятно, настолько был уверен в своей победе, что решил "благородно" пожертвовать первое место другим артистам. Сам певец утверждает, что Россия на конкурсе и без того одержала победу, поскольку смогла устроить такое громкое шоу.

Источник: MSK1.RU
