SHAMAN лишился концерта в России: публика охладела к артисту

SHAMAN лишился концерта в России: публика охладела к артисту
Фото: соцсети
Знаменитости стало сложнее собирать залы в российских городах

Певец SHAMAN объявил в своих соцсетях, что не сможет приехать в Сочи 17 сентября. По словам артиста, он был вынужден отменить концерт, поскольку сильно загружен подготовкой к "Интервидению". В этот же день организаторы назначили генеральный прогон конкурса, и быть сразу в двух местах певец не сможет. 

"Прошу прощения за все возможные неудобства, но я уверен, что мы обязательно еще не раз встретимся с вами в Сочи", – написал он.

Однако в Сети заговорили, что реальная причина отмены представления – это охлаждение любви публики к артисту. Известно, что его выступление в Сочи в августе тоже находилось под угрозой срыва: за пару дней до концерта почти все билеты на мероприятие не были проданы. И только перед самым началом неожиданно оказалось, что свободными остаются порядка 25% мест в зале, что тоже немало.

После этого Ярослав Дронов пообещал публике приехать в Сочи еще раз, чтобы "повторить успех". Но, как рассказывали очевидцы, народ крайне неохотно шел на мероприятие, поэтому вероятно, что и второй концерт мог быть отменен из-за плохих продаж.

"Пока же можно лишь сказать, что задуманного ранее реванша не получилось, и в этом состязании Сочи уверенно выигрывает у SHAMANa с общим счетом 2:0", – пишут в Сети.

Источник: Telegram
По теме

"Коалиция безмозглых": в США описали план Европы по вводу военных на Украину

Без поддержки вашингтонской администрации европейцам придется туго

Почему переговоры по Украине провалились: неожиданное откровение Трампа

Лидер рассказал, что ситуацию осложняет ненависть между двумя лидерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей