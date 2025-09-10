SHAMAN лишился концерта в России: публика охладела к артисту

Знаменитости стало сложнее собирать залы в российских городах

Певец SHAMAN объявил в своих соцсетях, что не сможет приехать в Сочи 17 сентября. По словам артиста, он был вынужден отменить концерт, поскольку сильно загружен подготовкой к "Интервидению". В этот же день организаторы назначили генеральный прогон конкурса, и быть сразу в двух местах певец не сможет.

"Прошу прощения за все возможные неудобства, но я уверен, что мы обязательно еще не раз встретимся с вами в Сочи", – написал он.

Однако в Сети заговорили, что реальная причина отмены представления – это охлаждение любви публики к артисту. Известно, что его выступление в Сочи в августе тоже находилось под угрозой срыва: за пару дней до концерта почти все билеты на мероприятие не были проданы. И только перед самым началом неожиданно оказалось, что свободными остаются порядка 25% мест в зале, что тоже немало.

После этого Ярослав Дронов пообещал публике приехать в Сочи еще раз, чтобы "повторить успех". Но, как рассказывали очевидцы, народ крайне неохотно шел на мероприятие, поэтому вероятно, что и второй концерт мог быть отменен из-за плохих продаж.

"Пока же можно лишь сказать, что задуманного ранее реванша не получилось, и в этом состязании Сочи уверенно выигрывает у SHAMANa с общим счетом 2:0", – пишут в Сети.