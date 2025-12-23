Агата Муцениеце впервые вышла в свет с мужем после родов

Многодетная мать отметилась на светском мероприятии

Агата Муцениеце впервые вышла в свет после рождения ребенка: актриса появилась в соцсетях вместе с супругом Петром Дрангой. 36-летняя знаменитость стала воплощением красоты и бархатного достоинства: брюнетка выбрала соответствующий костюм благородного оттенка, практически сведя макияж к минимуму, передает женский журнал "Клео.ру".

Мероприятие было приурочено к открытию одного из пространств в столице. На снимке Агата смотрит на камеру вместе с супругом, который тоже выбрал для выхода черный бархатный пиджак.

Кстати, недавно Агата с семьей также засветилась на публике – в соцсетях появился ролик, на котором семья отправилась за продуктами в супермаркет. Семейство готовится к Новому году и выбирает праздничные украшения. А сын Тимофей решил одеться в Деда Мороза.

После рождения третьего малыша Агата призналась, что смогла к родам набрать только 12 килограммов. Во время беременности она ни в чем себя не ограничивала – даже позволяла себе съесть сырое мясо, невзирая на запреты врачей. А на втором триместре Муцениеце сметала пасты и сладости. Кстати, врачи разрешили ей занятия спортом и бегом.

Недавно Агата удивила поклонников откровенным нарядом без привычного сценического лоска.