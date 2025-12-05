Прилучный подал в суд жалобу по спору с Муцениеце из-за сына Тимофея

Прилучный решил снова судиться с Муцениеце из-за сына Тимофея
Фото: АГН Москва
Актер считает, что ранее в первоначальной инстанции допустили нарушения

Павел Прилучный решил оспорить судебное решение по делу о споре с экс-супругой Агатой Муцениеце. Так, адвокат актера уточнила, что жалоба касается неких процессуальных решений суда во время первоначального рассмотрения по делу.

Однако артист, с ее слов, не пытается оспорить решение суда, где сочли, что сыну Тимофею лучше остаться с матерью, передает телеграм-канал 112.

Напомним, Тимофей решил в 2024 году остаться у отца – СМИ называли в качестве предположений недопонимания с матерью. А позднее в суде вынесли постановление в пользу Агаты, разбираясь, где наследнику бывшей супружеской пары лучше остаться.

Ныне, заявляет адвокат, сын и мать уже наладили отношения. Хотя Павел с Агатой не общаются.

Как пишет РИА Новости, актер пытается оспорить процессуальные решения – считает, что в первой инстанции они были допущены при рассмотрении вопроса о том, где будет жить ребенок.

В частности, суд не стал учитывать заключение психолого-психиатрической экспертизы. Адвокат актера утверждает, что инстанция ее проигнорировала.

Напомним, актриса смогла добиться победы в затяжном разбирательстве с Павлом в вопросе опеки над Тимофеем – в итоги суд постановил, что ребенок остается с матерью.

Ранее Агата, недавно родившая третьего малыша, пожаловалась на трудности в общении с дочкой Мией – часто та бывает капризной, особенно в выборе одежды. И угодить дочери довольно сложно.

Источник: 112
