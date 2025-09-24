Беременная Агата пожаловалась на поведение дочери от Прилучного

Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Знаменитость откровенно рассказала, что происходит в ее семье

Звезда социальных сетей и популярная артистка Агата Муцениеце, ожидающая третьего малыша, рассказала о трудностях в общении с наследницей Мией. Она призналась, что девочка часто бывает капризной, особенно когда речь заходит о выборе одежды, и угодить ей крайне сложно.

В своем блоге актриса опубликовала ролик, где показала новую розовую шапку с рожками. По словам звезды, девочка неожиданно проявила восторг, назвав обновку "легендарной и любимой", хотя обычно отказывается от большинства вещей.

Кстати, знаменитости также удалось наладить отношения со старшим ребенком Тимофеем, который долгое время жил с отцом Павлом Прилучным и почти не общался с родительницей.

Сейчас мальчик проводит больше времени с любимой матерью, сопровождая ее на семейных событиях. Он был рядом как на гендерной вечеринке, так и на свадьбе знаменитости с музыкантом Петром Дрангой, которая прошла в конце лета.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

