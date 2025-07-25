Муцениеце выиграла суд у Прилучного: сын снова с матерью

Знаменитость не видела мальчика несколько месяцев

Агата Муцениеце смогла добиться победы в затяжном разбирательстве с Павлом Прилучным по вопросу опеки над сыном Тимофеем. Суд постановил, что местожительства 12-летнего мальчика остается с матерью. Как рассказала адвокат актрисы, ребенок находится с ней с 21 июля.

Впервые о воссоединении Муцениеце с Тимофеем стало известно в начале недели после гендер-вечеринки, которую знаменитость провела вместе со своим женихом и дочкой от первого брака. На кадрах, опубликованных в Сети, Агата обнимала своего сына, хотя до этого не виделась с ним несколько месяцев.

"Это победа над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями. Сейчас ребенок находится с мамой, она может его обнять, общение свободное", – рассказала адвокат Наталья Мелешкина.

Она выразила надежду, что в дальнейшем права ребенка нарушать не будут. Тем не менее, защитники Прилучного намерены обжаловать решение суда.

Ранее стало известно, что Павел после вердикта и вечеринки бывшей супруги неожиданно отписался от своей дочери в соцсетях. Девочка активно освещала мероприятие и делилась радостными публикациями, что, вероятно, не понравилось актеру. Россияне резко осудили знаменитость за такое поведение.