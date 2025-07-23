"Какой же мерзкий": поведение Прилучного возмутило народ

Артист снова угодил в скандал

Семейная драма в отношениях Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, судя по всему, закончится не скоро. После гендер-пати, которую провела актриса со своим новым возлюбленным и детьми от первого брака, артист неожиданно отписался от своей дочери Мии в соцсетях. Девочка активно транслировала на странице подробности мероприятия, что, по мнению людей, вывело звезду "Мажора" из себя.

Пользователи Сети обратили внимание, что Прилучный до этого активно следил за публикациями ребенка, ставил лайки, а также сам публиковал на своей странице фотографии с Мией, демонстрируя идиллию и семейное счастье. Но выносить радостных видео с вечеринки бывшей жены не смог, и нанес удар по собственному ребенку. При этом девочка до сих пор подписана на аккаунт собственного отца и, вероятно, не в курсе его поступка.

Россиян подобное поведение актера шокировало. Многие раскритиковали его за, по их словам, недостойный поступок.

"100% потом скажет, что это происки Агаты, чтобы его подставить. И опять в суд подаст. Ну просто так ничего не делает",

"Как ребенок себя ведет, истерит, обижается",

"Какой же мерзкий, отрывается на родной дочери", – пишут люди в интернете.

До этого сын артистов Тимофей, который проживает у отца, также отписался от Муцениеце в соцсетях. Пользователи предполагают, что Прилучный намеренно настроил мальчика против матери, желая отомстить за требование алиментов.