Беременная Муцениеце сообщила, когда уйдет в декрет

Поклонники внимательно следят за личной жизнью знаменитости

Агата Муцениеце недавно официально подтвердила, что ожидает третьего малыша. Актриса уже готовится к декрету и планирует сделать паузу в работе, чтобы посвятить время семье. Отец будущего звездного наследника – музыкант Петр Дранга, с которым девушка начала отношения в прошлом году.

Сейчас 36-летняя артистка завершает съемки в телесериале "Химкинские ведьмы" и намерена работать до середины августа. В интервью она рассказала, что после этого уйдет в декрет, но срок своего возвращения в профессию пока не определила. По информации от приближенных к актрисе источников, роды ожидаются осенью, предположительно в октябре.

Счастливая будущая многодетная мать отметила, что во время беременности продолжает заботиться о себе – тренировки она сохранила, но сделала их более щадящими. Знаменитость отказалась от сладкого и мучного, предпочитает длительные прогулки и спокойную физическую активность. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Что касается личной жизни, актриса не раскрывает деталей. Она и ее любимый мужчина стараются держать отношения подальше от внимания публики и не делятся личным в соцсетях или интервью.

К слову, ранее стало известно, что жених выставил актрисе жесткое условие перед свадьбой.