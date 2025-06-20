Прилучный намерен привлечь Муцениеце к уголовной ответственности

Артист предпринял радикальные шаги против экс-жены

Спустя пять лет после скандального развода Павел Прилучный решил подать заявление на свою бывшую супругу Агату Муцениеце за оскорбление чести и достоинства. Адвокат актера сообщила, что знаменитость намерены привлечь к уголовной ответственности "за распространение ложных сведений".

"Мы рады, что переводим этот вопрос в радикальную форму. В 2020 году Агата приобрела некую известность за счет того, что опорочила честь моего доверителя по части неких побоев", – заявила правозащитник.

Также представитель артиста утверждает, что Муцениеце должна понести ответственность за то, что обвиняет Прилучного в препятствовании общению с сыном. По ее словам, это не соответствует действительности.

Во время скандального развода Агата Муцениеце заявляла, что бывший супруг поднимал на нее руку, а также регулярно приходил домой в состоянии алкогольного опьянения. После этого публика разделилась на два лагеря: одни полагали, что актриса намеренно порочит честь звезды "Мажора", чтобы получить опеку над детьми, другие полагали, что артист действительно мог прибегнуть к насилию.

Привлечь бывшую жену к уголовной ответственности Прилучный решил накануне свадьбы Агаты с Петром Дрангой, которая, по слухам, состоится уже в июле.