После слухов о беременности Муцениеце показала округлившийся живот

После слухов о беременности Муцениеце показала округлившийся живот
Фото: соцсети
Народ давно подозревает, что звезда скоро станет мамой в третий раз

Вокруг скорой свадьбы Агаты Муцениеце и Петра Дранги ходит множество слухов. Сперва поговаривали, что она уже якобы состоялась – пара тайно расписалась в ЗАГСе и готовится к торжеству. После появились сведения, что причина желания артистов заключить брачный союз спустя всего несколько месяцев отношений кроется в интересном положении Агаты – якобы из-за беременности она даже ушла из кабаре-шоу. 

Впрочем, знаменитости все слухи вокруг своей пары не подтверждали и не опровергали. На недавних публичных мероприятиях Муцениеце появлялась в компании жениха и в скрывающей фигуру одежде, что только подогрело разговоры о ее возможной беременности. Однако на недавнем Забайкальском международном кинофестивале актриса неожиданно появилась в обтягивающем платье, которое только подчеркнуло ее округлившийся живот.


Известно, что Муцениеце очень много внимания уделяет собственной фигуре. Из-за необходимости появляться на сцене в откровенных нарядах она много занималась спортом и поддерживала вес, периодически хвастаясь фотографиями стройного пресса в соцсетях. И поскольку других изменений в теле артистки поклонники не увидели, то в комментариях многие предположили, что скоро звезда станет мамой в третий раз.

"Агата уже совсем живот не скрывает. Интересно, она до или после свадьбы рожать будет?" – интересуются люди в соцсетях.

По слухам, жених артистки, Петр Дранга, очень трепетно относится к предстоящему торжеству. Для него этот брак будет первым, и он хочет обвенчаться с Муцениеце в церкви.

Источник: Woman.ru
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