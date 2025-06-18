Продюсер Дворцов: Муцениеце и Дранга решили провести свадьбу за границей

Артисты устроят торжество совсем скоро

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга поженятся уже в следующем месяце. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Ходят слухи, что сейчас артистка находится в положении, поэтому возлюбленные решили сыграть свадьбу как можно скорее. Дранга относится к своему первому браку очень серьезно и, как поговаривают, он намерен обвенчаться со своей невестой.

"Они хотят провести церемонию за границей, а после для друзей официально все пройдет в Москве", – поделился продюсер.

При этом сплетники сейчас также утверждают, что в действительности роман между Муцениеце и Дрангой – лишь пиар-ход. На самом деле артистка состоит в тайных отношениях с богатым бизнесменом, который оплачивает прикрытие для своей возлюбленной. Некоторые утверждают, что речь идет о Сулеймане Керимове, хотя никаких доказательств их связи нет.

Дворцов подробностей не знает, но полагает, что в ситуации с личной жизнью звезд возможно все. Он напомнил, что слухи о романе Агаты с влиятельным мужчиной ходили давно, в особенности заявляли, что ухажер якобы задаривает ее дорогими подарками. По словам продюсера, на пустом месте такие сплетни распускать не стали бы.

Ранее источники рассказали, что Дранга потребовал, чтобы Муцениеце уволилась из кабаре.