Дранга потребовал у беременной Муцениеце уйти из кабаре

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Поговаривают, что Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга готовятся связать себя узами брака. Попытка построить счастливую семью станет для актрисы второй, а для музыканта – первой. Пара подошла к подготовке с большой ответственностью, несмотря на то, что у девушки есть непростой опыт прошлых отношений.
По словам продюсера Сергея Дворцова, музыкант всегда мечтал о семье, тогда как артистка долгое время сомневалась, ведь ранее она пережила тяжелый разрыв и рассказывала о насилии в браке. Однако певец убедил ее, что он совсем другой человек и готов создать для нее надежную опору.
Хотя дату свадьбы влюбленные пока не раскрывают, известно, что подготовка уже в самом разгаре. Планируется, что торжество пройдет в узком кругу самых близких друзей и родственников. Ходят слухи, что пара рассматривает возможность провести регистрацию за пределами родной страны.
Дворцов подтвердил, что любимица публики действительно находится в интересном положении и готовится стать мамой в третий раз. Он отметил, что отношения пары достаточно крепкие, чтобы решиться на такой шаг.
По его словам, на этапе обсуждения свадьбы у жениха было одно принципиальное условие: девушка должна была покинуть кабаре, где ранее выступала. Это решение Петр считал важным для их будущего.
Весной актриса действительно приняла решение и объявила со сцены, что в текущем году больше не появится в подобных откровенных постановках. Поклонники, которые приходили полюбоваться на красивое тело звезды, теперь лишены такой возможности.
К слову, ранее были раскрыты детали предстоящего торжества.
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