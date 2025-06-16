"Я нервничал": Прилучный высказался о запрете на въезд в Латвию

Новость знаменитость нисколько не расстроила

Российский актер Павел Прилучный прокомментировал скандальное решение Латвии запретить ему въезд в страну. Знаменитость с иронией отметил, что наконец-то дождался вердикта по этому поводу.

Напомним, ранее стало известно, что Прилучному и ведущей "Первого канала" Екатерине Андреевой латвийский МИД внес в список нежелательных лиц в республике. Основанием для этого назвали Закон об иммиграции Латвии. До этого похожее решение вынесли в отношении Кристины Орбакайте, объяснив все совместными фотографиями с Владимиром Путиным и якобы связями с Кремлем.

"Слава богу, что запретили, честно говоря, а то уж я нервничал, что не запретят", – отреагировал Павел.

Прилучный дополнительно подчеркнул, что никакого имущества в прибалтийской стране у него нет, а про запрет на въезд он узнал от журналистов.

Как долго будет действовать мера, принятая латвийскими властями, неизвестно. На данный момент она носит бессрочный характер.

Ранее Павел Прилучный в беседе с журналистами намекнул на истинную причину развода с Агатой Муцениеце. Артист заявил, что по-настоящему крепкие союзы держатся не только на любви, но также благодарности друг к другу и уважении.