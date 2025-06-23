Муцениеце подтвердила беременность и опубликовала фото с животом

Муцениеце подтвердила беременность и опубликовала фото с животом
Фото: соцсети
Актриса станет мамой в третий раз

Агата Муцениеце после всей череды слухов о своем интересном положении сделала официальное признание о беременности. Артистка опубликовала на своей странице снимки с фотосессии вместе с женихом Павлом Дрангой и дочкой Мией, продемонстрировав округлившийся живот.

На кадрах, появившихся в Сети, возлюбленные гуляют по улицам, улыбаясь и обнимаясь друг с другом. Несмотря на то, что фигура Агаты осталась миниатюрной, многие поклонники предположили, что актрисе рожать буквально через пару месяцев – вскоре после свадьбы с музыкантом, которая, по сообщениям источников, должна пройти в июле.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", отношения Агаты и Петра развивались стремительно. Возлюбленный сделал актрисе предложение через несколько месяцев после начала романа – до этого публика уже шепталась, что Муцениеце ожидает малыша.

При этом вскоре после того, как стало известно о скорой свадьбе знаменитости и ее беременности, бывший супруг Павел Прилучный решил подать к ней иск с требованием наказать Агату по уголовной статье. Впрочем, заявление было вскоре отклонено судом.

Источник: соцсети
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