Муцениеце и Дранга раскрыли пол будущего ребенка

Совсем скоро артисты станут родителями

В минувшие выходные Агата Муцениеце и Петр Дранга устроили семейную вечеринку – артисты собрали близких, чтобы узнать пол будущего ребенка. Для актрисы он станет третьим, а для музыканта – первым.

Во время празднования, для сообщения приятной новости, знаменитости позвали двух аниматоров в надувных костюмах с памперсами – они имитировали младенцев. Один был в розовом наряде, а другой в голубом в качестве отсылки к предполагаемому полу будущего ребенка. Перед объявлением ребята устроили импровизированную драку, где победителем должен стать тот, кто ожидается у пары. Оказалось, что совсем скоро у Дранги у Муцениеце появится на свет девочка.

После объявления новости актриса была невероятно тронута – у нее уже есть дочка от прошлого брака с Павлом Прилучным, но еще одной малышке она оказалась рада. Агата расплакалась и обняла своего возлюбленного после того, как пол их будущего ребенка был раскрыт.

В соцсетях друзья активно поздравляли Муцениеце и Дрангу с предстоящим рождением дочки и пожелали матери и малышу здоровья, передает женский журнал "Клео.ру".

Ранее Муцениеце рассказывала, что намерена уйти в декретный отпуск в ближайшее время – когда актриса вернется в профессию, неизвестно.