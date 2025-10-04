Муцениеце рассказала, сколько килограммов набрала за беременность

Знаменитость даже выходила на пробежки в первые месяцы, но вскоре от этого отказалась

Актриса Агата Муцениеце, которая находится в ожидании третьего малыша, раскрыла свой беременный вес. Знаменитость призналась, что набрала только 12 килограммов, и сейчас весы показывают ей 68,4 кг. До этого она весила порядка 56 кило.

По словам артистки, в беременность она себя ни в чем не ограничивает – даже позволяет съесть сырое мясо, несмотря на запреты врачей. Самый сильный аппетит у нее пришелся на второй триместр, когда она буквально сметала пасты, конфеты, печенья и торты, а в первом ей хотелось очень много мясных блюд. Также врачи разрешили ей заниматься спортом и бегом, но сейчас на эти активности у нее не хватает сил.

На последних сроках беременности из-за сильного сдавливания желудка Муцениеце может за раз съесть совсем немного, и после каждого приема пищи начинается сильная изжога. Также она понимает, что третий триместр – период самой большой прибавки веса. Однако отказывать себе в еде и больше заниматься спортом она не планирует.

"В конце концов, не так часто мы ходим беременные и есть такой прекрасны повод побольше полежать и поесть!" – подытожила Агата.