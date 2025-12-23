Фантазии европейцев продолжают удивлять

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова резко и с иронией отреагировала на странную публикацию CNN о финских северных оленях. В материале со всей серьезностью и негодованием обвинили российских волков в гибели рогатых животных на финских землях. Дипломат отметила, что действия и заявления европейцев выглядят настолько абсурдно, что впору ожидать расширения санкционных списков уже на диких животных.

Ранее американский телеканал сообщил, что в Финляндии часть общественности связывает гибель оленей с "российскими хищниками". В материале утверждалось, что звери якобы стали активнее из-за того, что финские охотники "ушли на фронт" и перестали регулировать численность волков. В результате "страдают" традиционные для земель Лапландии оленьи стада.

Захарова в своем едком комментарии дала понять, что подобная логика поражает даже на фоне общего уровня западной риторики. Она саркастично заметила, что Запад, судя по всему, пробил очередное дно, раз в происходящем уже обвиняют "российских волков", которые, по версии журналистов и экспертов, терроризируют финских оленей.

"Поздравляю с новым дном!" – эмоционально написала дипломат.

Она также обратила внимание на удобную схему поиска виноватых: если что-то идет не так, ответственность автоматически возлагается на Москву – мол, если не получите подарок от Санты, можете пенять на Россию. В завершение Захарова язвительно предположила, что подобные обвинения могут выглядеть как своеобразная "зоологическая месть" за "подсвинков", которые совсем недавно вызвали большой ажиотаж в западной прессе.