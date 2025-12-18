Слова российского лидера продолжают бурно обсуждать

Британская пресса оказалась в неловком положении после речи российского главнокомандующего Владимира Путина на расширенном заседании главного оборонного ведомства нашей страны. Издание The Guardian столкнулось с трудностями при переводе слова "подсвинки", которым глава РФ охарактеризовал европейских политиков.

В результате журналисты перевели это выражение как "маленькие хрюшки", что сразу вызвало волну обсуждений и насмешек в англоязычной аудитории. В публикации The Guardian также обращалось внимание на то, что Москва намерена добиться своих целей в украинском конфликте либо дипломатическими методами, либо военным путем.

Напомним, в своей речи лидер нашей страны отметил, что европейские политики, которых он назвал "подсвинками", сотрудничали с предыдущей администрацией США, рассчитывая извлечь выгоду из возможного ослабления или распада РФ. По его оценке, на Западе всерьез рассчитывали на быстрый крах страны.

Любопытно, что слово "подсвинок" в русском языке имеет несколько значений. В прямом смысле так называют молодого поросенка в возрасте до 10 месяцев. В переносном же значении это ироничное и достаточно язвительное обозначение человека, которого считают зависимым, несамостоятельным, склонным к стадному поведению или нарушению договоренностей.

