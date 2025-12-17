Незалежная оказалась на краю пропасти

Российский главнокомандующий Владимир Путин строго и без прикрас описал происходящее в Незалежной. Он резко высказался о состоянии украинской власти и армии, приведя наглядный пример их разложения. Выступая на расширенном заседании коллегии главного оборонного ведомства страны, Владимир Путин подчеркнул, что происходящее в Киеве и в рядах ВСУ говорит само за себя.

Глава государства отметил, что рост дезертирства в украинской армии – это не случайность, а прямое следствие внутреннего распада системы. Он подчеркнул, что подобные процессы являются очевидным признаком деградации вооруженных сил и государственного управления в целом.

В качестве символа этого упадка президент упомянул роскошные "золотые унитазы", которые наглядно показывают, чем на самом деле заняты представители украинской верхушки на фоне войны.

"Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам", – заявил глава российского государства.

На этом фоне Путин противопоставил ситуацию в России. Он указал, что с началом специальной военной операции российская армия кардинально изменилась. Глава РФ отметил, что преобразования затронули все уровни – от управления и тактики до стратегии и технического оснащения.

Отдельно президент жестко прошелся по европейским политикам, заявив, что они активно включались в линию предыдущей администрации США, рассчитывая извлечь выгоду из ослабления России. Представителей европейского истеблишмента глава нашей страны назвал "подсвинками".

