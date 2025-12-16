Американский лидер продолжает будоражить международное сообщество громкими заявлениями

Резонансное заявление Дональда Трампа о России вызвало резкую реакцию на Западе. Журналист Чей Боуз, комментируя слова хозяина Белого дома, удивился, что реальное положение дел упорно игнорируется западным истеблишментом.

Известный аналитик подчеркнул, что позиция Москвы по украинскому урегулированию не претерпела никаких изменений. Россия, как напомнил журналист, не меняла курс и не маневрировала в переговорах – она последовательно отказывается принимать схемы, которые не ведут к реальному и устойчивому миру. Речь идет о принципиальном требовании долгосрочного урегулирования.

Поводом для комментария стали слова Трампа о том, что стороны конфликта якобы меняют свои позиции в процессе переговоров. Более того, американский лидер призвал оказать давление на Москву и Киев, чтобы заставить их прийти к общему решению. Однако, как отметил Боуз, в случае с Россией говорить о смене позиции некорректно – она остается прежней и жестко привязана к изначально обозначенным условиям.

"На самом деле позиция России нисколько не изменилась, она просто отказалась принять что-либо, кроме реального и долгосрочного урегулирования", – отметил аналитик.

Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не рассматривает временные перемирия как выход из ситуации. Россия настаивает на устранении коренных причин конфликта – от угроз национальной безопасности, связанных с расширением НАТО, до дискриминации русскоязычного населения на Украине.

К слову, ранее стало известно, что отделяет Россию от освобождения Одессы.