Популярный певец Крид приехал на съемки новогодней передачи в инвалидном кресле

Для известного российского певца, кумира молодежи Егора Крида конец года подготовил неприятное испытание. В разгар подготовки к новогодним съемкам артист получил серьезную травму ноги и был вынужден появиться на площадке в инвалидном кресле. Для исполнителя, у которого декабрь традиционно расписан по минутам, это стало настоящим ударом.
Несмотря на боль и ограничения в движении, Крид не отменил рабочие обязательства. На съемки "Новогодней ночи" на Первом канале он приехал в инвалидном кресле, а уже в студии передвигался с помощью костылей. Очевидцы отмечают, что артист держался спокойно и уверенно, стараясь не показывать, насколько ему тяжело.
Журналистам удалось запечатлеть момент его появления на площадке. Сначала знаменитость аккуратно доставили в студию, после чего он поднялся и продолжил путь самостоятельно. В кадре травма практически не была заметна – для комфорта певцу подготовили специальное кресло, где он мог находиться без опоры на ногу.
Артист сам рассказал, как произошел несчастный случай. За полтора часа до вылета из Дубая в Москву он оступился, подвернул ногу и упал с лестницы. Во время падения певец отчетливо услышал хруст, после чего стало ясно, что травма серьезная.
