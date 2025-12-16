83-летний Лещенко пожаловался на ухудшившееся состояние

Поклонники сильно обеспокоены

Состояние Льва Лещенко внезапно ухудшилось, и сам артист этого не скрывает. Народный любимец признался, что сильно простудился, и болезнь серьезно ударила по самому уязвимому для певца – голосу. Сейчас ему тяжело говорить, общение с близкими дается с трудом.

"Вы знаете, я сам еле говорю, я простуженный", – рассказал знаменитый исполнитель в беседе с журналистами.

Подробностей о самочувствии Лещенко немного, но даже этих слов хватило, чтобы обеспокоить поклонников. На фоне недавних слухов о возможном уходе со сцены новости о проблемах со здоровьем звучат особенно тревожно. В соцсетях уже не первый месяц обсуждают возраст артиста и накопившиеся болезни. Более того, он полностью отказался от частных выступлений.

Впрочем, еще совсем недавно сам артист постарался развеять домыслы о том, что его карьера окончена. В начале декабря он уверял, что чувствует себя нормально и не собирается прощаться с большой сценой. Отказ от корпоративов он объяснял плотным графиком и подготовкой к масштабному выступлению в Кремле, которое проходило без антрактов и требовало максимальной отдачи.

Теперь же преданных фанатов обеспокоила серьезная простуда знаменитости. Впрочем, судя по всему, сам артист настроен оптимистично и не переживает из-за временных трудностей.

