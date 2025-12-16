83-летний Лещенко пожаловался на ухудшившееся состояние

"Еле говорит": состояние 83-летнего Лещенко резко ухудшилось
Лев Лещенко. Фото: АГН "Москва"
Поклонники сильно обеспокоены

Состояние Льва Лещенко внезапно ухудшилось, и сам артист этого не скрывает. Народный любимец признался, что сильно простудился, и болезнь серьезно ударила по самому уязвимому для певца – голосу. Сейчас ему тяжело говорить, общение с близкими дается с трудом.

"Вы знаете, я сам еле говорю, я простуженный", – рассказал знаменитый исполнитель в беседе с журналистами.

Подробностей о самочувствии Лещенко немного, но даже этих слов хватило, чтобы обеспокоить поклонников. На фоне недавних слухов о возможном уходе со сцены новости о проблемах со здоровьем звучат особенно тревожно. В соцсетях уже не первый месяц обсуждают возраст артиста и накопившиеся болезни. Более того, он полностью отказался от частных выступлений.

Впрочем, еще совсем недавно сам артист постарался развеять домыслы о том, что его карьера окончена. В начале декабря он уверял, что чувствует себя нормально и не собирается прощаться с большой сценой. Отказ от корпоративов он объяснял плотным графиком и подготовкой к масштабному выступлению в Кремле, которое проходило без антрактов и требовало максимальной отдачи.

Теперь же преданных фанатов обеспокоила серьезная простуда знаменитости. Впрочем, судя по всему, сам артист настроен оптимистично и не переживает из-за временных трудностей.

К слову, недавно он раскрыл размер своих пенсионных выплат.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

Радио "Судного дня" вышло в эфир после таинственной паузы

Новое сообщение анализируют любители и эксперты

Раскрыта хитрая авантюра Киева с ситуацией на фронте

Незалежные готовы идти на любые ухищрения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей