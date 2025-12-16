Представитель Киркорова отреагировала на решение СБУ в отношении певица

Представитель Киркорова отреагировала на его "черную метку" на Украине
Филипп Киркоров. Фото: АГН Москва
Вряд ли поп-королю будет до этого дело

Решение украинских органов объявить Филиппа Киркорова в розыск сравнимо с бреднями. Так отреагировала на новость пресс-секретарь поп-короля российской эстрады Екатерина Успенская.

Сам певец, уточнила она, отдыхает после выступления и не в курсе о решении Киева. Однако, уверена Успенская, Киркоров не станет комментировать "эти бредни".

Напомним, ранее стало известно, что исполнитель оказался в розыске у СБУ. В октябре 2025-го офис генпрокурора Украины сообщил о заочном предъявлении обвинения певцу из-за так называемого нарушения порядка въезда-выезда на новые территории России. В Киеве посчитали, что тот наносит "вред национальным интересам Украины".

Кстати, Киркорова объявили угрозой нацбезопасности Украины еще несколько лет назад. Сам исполнитель признавался, что абсурдность ситуации его не удивляет, а музыку и артиста не спрятать за бумажками и политическими лозунгами. И он горд за себя – считая, что государство, запрещающее Филиппа Киркорова, вызывает только жалость.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
