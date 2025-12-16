Украинские спецслужбы объявили Киркорова в розыск

Поп-король оказался в поле зрения Киева из-за посещения новых российских регионов

СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова: данные артиста оказались в базе розыска у государственных органов Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении материалы.

Так, в октябре 2025 года офис генпрокурора Украины заявил, что российскому артисту заочно предъявили обвинение – тот якобы нарушил порядок въезда и выезда на новые территории России, чтобы "нанести вред национальным интересам Украины".

В публичном доступе эта информация оказалась лишь спустя 2,5 месяца, в середине декабря.

Киркоров оказался в списке лиц, лишенных указом Владимира Зеленского госнаград и званий на Украине. Известно, что поп-король российской сцены находится в базе "Миротворца".

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбисты внесли в список разыскиваемых Тимати, данные о котором появились в соответствующей базе еще 1 июля. Причины в целом такие же, как у Киркорова – музыкант обвиняется в "посягательстве" на целостность территории Украины с нарушением порядка въезда. Рэпер также оказался в списке "Миротворца".