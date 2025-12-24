На глазах у Прохора Шаляпина во время концерта умер поклонник

Курс рубля
Прохор Шаляпин поведал в беседе с Бастой, что буквально на днях во время его выступления скончался поклонник: мужчина веселился, выплясывая под его народные песни. В тот момент царила невероятная идиллия: у аудитории было хорошее настроение.
"Человек танцует – и в какой-то момент просто падает передо мной", – признался певец, добавив, что мужчина скончался.
Произошедшее всех шокировало. Медики пытались реанимировать зрителя, но тщетно. Прохор назвал трагедию ужасным случаем: на глазах у него попросту не стало человека.
Но, рассуждает Шаляпин, человек скончался в празднике – резко и без болезненных ощущений.
"Хотелось бы, чтобы – раз! – и улетели. И никаких страданий", – делится Шаляпин.
Кстати, буквально недавно Прохор признавался журналистам, что самый забавный случай в 2025 году у него произошел во время программы "Дети против". Один участник спросил певца, приходилось ли тому работать грузчиком. В ответ Шаляпин предоставил возможность ответить на этот же вопрос самому адресанту. И его шутливую реакцию вдруг приняли за оскорбление ребенка. Прохор боялся, что столкнется после этого с "отменой". Хотя признается, что в юные годы ему приходилось поработать в найме – он стал звездой не сразу.
