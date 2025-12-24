На глазах у Прохора Шаляпина во время концерта умер поклонник

На глазах у Прохора Шаляпина во время концерта умер поклонник
Фото: соцсети
Певец поведал об ужасном случае, который шокировал всех

Прохор Шаляпин поведал в беседе с Бастой, что буквально на днях во время его выступления скончался поклонник: мужчина веселился, выплясывая под его народные песни. В тот момент царила невероятная идиллия: у аудитории было хорошее настроение. 

"Человек танцует – и в какой-то момент просто падает передо мной", – признался певец, добавив, что мужчина скончался.

Произошедшее всех шокировало. Медики пытались реанимировать зрителя, но тщетно. Прохор назвал трагедию ужасным случаем: на глазах у него попросту не стало человека.

Но, рассуждает Шаляпин, человек скончался в празднике – резко и без болезненных ощущений. 

"Хотелось бы, чтобы – раз! – и улетели. И никаких страданий", – делится Шаляпин.

Кстати, буквально недавно Прохор признавался журналистам, что самый забавный случай в 2025 году у него произошел во время программы "Дети против". Один участник спросил певца, приходилось ли тому работать грузчиком. В ответ Шаляпин предоставил возможность ответить на этот же вопрос самому адресанту. И его шутливую реакцию вдруг приняли за оскорбление ребенка. Прохор боялся, что столкнется после этого с "отменой". Хотя признается, что в юные годы ему приходилось поработать в найме – он стал звездой не сразу.

Источник: YouTuve ✓ Надежный источник
По теме

Россия нанесла массированный удар, о котором говорил Зеленский

Под огнем оказались объекты на Западной Украине

SC: Зеленский создаст из выделенных 90 млрд евро "резервный фонд" для побега

Президенту Украины нужно перестраховаться и откупиться деньгами, когда "придет время"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей