Хельсинки резко повысил градус напряженности

В Финляндии разгорелась острая дискуссия вокруг возможного размещения ядерного оружия на территории страны. Эксперты и политические деятели предупреждают, что подобные шаги могут привести к крайне опасным последствиям и спровоцировать резкую реакцию со стороны России.

С соответствующим предупреждением выступил представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. Эксперт заявил, что в обществе и среди ряда политиков существует ошибочное понимание гарантий безопасности НАТО. Он отметил: некоторые зря считают, что членство в альянсе автоматически позволяет размещать на своей территории ядерное оружие без серьезных последствий.

Мема подчеркнул, что на самом деле, подобный сценарий может привести к прямому военному противостоянию с Россией. Государственный деятель с прискорбием констатировал: если финские власти действительно примут решение разместить в республике смертоносное вооружение, Москва будет вынуждена рассматривать это как серьезную угрозу и может ответить военными действиями.

"Россия будет вынуждена начать военную операцию против Финляндии", – пояснил эксперт.

Политик также выразил обеспокоенность тем, что активное обсуждение ядерной темы само по себе повышает напряженность и ставит под угрозу безопасность Финляндии, в первую очередь, Хельсинки.

Поводом для охватившей финнов тревоги стало заявление местного Минобороны. В ведомстве сообщили, что правительство рассматривает возможность изменить законодательство и разрешить ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия на землях республики в тех случаях, когда это будет связано с вопросами "обороны".

