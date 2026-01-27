Политик сам себе противоречит

В Финляндии прозвучало неожиданное заявление о желании "посидеть за одним столом" с Москвой. Руководитель правительства этой республики Петтери Орпо вдруг признался, что не возражал бы против личной встречи с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.

По словам финского государственного деятеля, он теоретически готов сесть за один стол с российским лидером, однако подчеркнул, что момент для начала такого разговора пока не настал. Тем не менее, политик был вынужден признать, что нынешняя напряженная обстановка не может оставаться в таком виде бесконечно.

Глава финского кабмина отметил, что рано или поздно европейским государствам придется вернуться к диалогу с Российской Федерацией. Уже даже для него очевидно, что без участия нашей страны невозможно говорить о реальном урегулировании конфликтной ситуации, продолжающейся на землях Незалежной.

При этом высказывание финна резко контрастирует с его прежней риторикой. Еще в конце прошлого года он призывал страны еврообъединения увеличить траты на укрепление рубежей республики, ссылаясь на предполагаемую угрозу со стороны нашего государства.

К слову, ранее в США жестко высказались о новых регионах РФ после переговоров в ОАЭ. К трехсторонним обсуждениям приковано пристальное внимание.