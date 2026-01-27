Глава кабмина Финляндии захотел встретиться с Путиным

Премьер Финляндии сделал обескураживающее заявление о Путине
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Политик сам себе противоречит

В Финляндии прозвучало неожиданное заявление о желании "посидеть за одним столом" с Москвой. Руководитель правительства этой республики Петтери Орпо вдруг признался, что не возражал бы против личной встречи с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.

По словам финского государственного деятеля, он теоретически готов сесть за один стол с российским лидером, однако подчеркнул, что момент для начала такого разговора пока не настал. Тем не менее, политик был вынужден признать, что нынешняя напряженная обстановка не может оставаться в таком виде бесконечно.

Глава финского кабмина отметил, что рано или поздно европейским государствам придется вернуться к диалогу с Российской Федерацией. Уже даже для него очевидно, что без участия нашей страны невозможно говорить о реальном урегулировании конфликтной ситуации, продолжающейся на землях Незалежной.

При этом высказывание финна резко контрастирует с его прежней риторикой. Еще в конце прошлого года он призывал страны еврообъединения увеличить траты на укрепление рубежей республики, ссылаясь на предполагаемую угрозу со стороны нашего государства.

К слову, ранее в США жестко высказались о новых регионах РФ после переговоров в ОАЭ. К трехсторонним обсуждениям приковано пристальное внимание.

Источник: Iltalehti ✓ Надежный источник
По теме

"Уничтожить резервы": Сырский выдал новую стратегию ВСУ

Киев судорожно ищет способы выйти из глухой обороны

Новая тактика России против "охотников за БПЛА" вызвала панику в Киеве

"Герани" уничтожили два вертолета ВСУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей