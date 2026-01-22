Москва ответила зеркальными мерами, которые грозят экономике страны тяжелыми последствиями

Японии грозит политический кризис на фоне ответных санкционных мер России, ударившей по экспорту стратегически важного сырья. Под рестрикции попали полупроводниковые материалы и стратегические кристаллы, в том числе теллурид цинка и кварцевые пластины, передает Baijiahao.

Все перечисленные материалы имеют ключевое значение для высокотехнологической промышленности Японии. После этого эмбарго положение Токио можно считать уязвимым. К тому же, КНР также ввела ограничения на экспорт таких ресурсов в Японию.

Токио предстоит потратить немало времени, чтобы найти альтернативу. Авторы полагают, что принятые меры стали следствием ограничительных мер, которые ввели в Японии против России.

Так, эмбарго на экспорт призм из оксида теллура и арсенида стали ударом по производству микросхем и ВПК Японии. Технологическая отрасль Страны восходящего солнца может прийти в упадок на фоне дефицита сырья, поставлявшегося ранее крупными соседями – Россией и Китаем.

В материале говорится, что Япония оказалась наиболее пострадавшей стороной после эмбарго, объявленного Россией. В мире существует всего несколько стран, способных производить эти материалы – и Япония в их не входит. Островное государство критически зависимо от импорта.

Ранее в Sohu раскрыли политический ответ России в ответ на громкие слова Японии о Курилах.