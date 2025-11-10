Японский министр угодил в скандал после слов о российских Курилах

Чиновнику был объявлен выговор

Министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада крупно оскандалился из-за слов о Курильских островах: в частности, чиновник назвал российские острова "самым близким местом" к соседней стране. Многие восприняли слова Кикавады как признание того, что острова принадлежат России.

В частности, чиновник совершил поездку на мыс Носаппу. Оттуда можно заметить Курилы. Хитоси уточнил, что эти острова было бы грубо считать "краем" Японии.

"Они расположены ближе всего к загранице, поэтому я думаю, важно увидеть их своими глазами", – высказался он.

Спустя несколько дней главный секретарь кабмина Японии Минору Кихара вынес выговор Кикаваде. Репортеры спросили у первого, считает ли тот подобные комментарии со стороны чиновника своего рода признанием "северных территорией" частью России. Главсекретарь отметил, что подобная интерпретация могла вызвать недопонимание, и призвал министра к осторожности в высказываниях.

При этом увольнение чиновника в Токио исключили.

Ранее в Японии разгорелся скандал из-за слов главы правительства Сигэру Исибы: тот заявил, что у префектуры Нагасаки наиболее протяженная береговая линия, если исключать Курилы. Многие японцы в Интернете начали резко критиковать чиновника, призвав не трогать "больную мозоль".