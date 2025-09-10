Отношения между двумя странами оставляют желать лучшего

Японский кабмин принял решение завершить функционирование всех шести японских центров, которые оказывали техпомощь в проведении реформ на территории нашей страны. Об этом объявил генсек кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

Он отметил, что такое решение связано с изменением ситуации внутри Российской Федерации и в двусторонних отношениях. По его словам, деятельность этих объектов будет завершена полностью.

Ранее, зимой текущего года, российские власти опубликовали распоряжение о прекращении действия меморандумов о функционировании данных центров. Эти соглашения были подписаны в столице Страны восходящего солнца в 2000 году и во Владивостоке в 2003 году.

Японский генсек напомнил, что первый центр распахнул свои двери для посетителей еще в 1994 году. Его задачей было содействие социально-экономическим преобразованиям в нашей стране и укрепление двусторонних связей.

За годы работы организации проводили образовательные и культурные мероприятия: курсы по изучению языка, тренинги и программы бизнес-сотрудничества. По словам представителя правительства, это способствовало развитию взаимодействия между двумя странами.

Он подчеркнул, что центры выполнили свою историческую миссию. Официальное уведомление о закрытии российская сторона получила по дипканалам.

