WP: Путин публично оскорбил Меланию и Дональда Трампов

В США призывают радикально действовать против России

Недавние российские удары по Украине, в результате которых погибли 23 человека, стали ответом Владимира Путина на письмо Мелании Трамп, которое он получил во время своего визита на Аляску. В этом уверены журналисты The Washington Post. Ранее она просила российского лидера прекратить атаки и не допустить гибели украинских детей.

"Эта забастовка стала оскорблением для нашей первой леди. Она также была оскорблением для президента Дональда Трампа, который лично передал письмо своей жены Путину во время их саммита на Аляске", – указывают в статье.

Журналисты напомнили, что до этого Дональд Трамп отложил принятие новых мер в отношении России, поскольку надеялся на подвижки в мирном процессе. Однако недавние удары по Украине продемонстрировали, что надеяться на дипломатию не стоит. Обозреватели уверены, что Владимиру Путину нужно отомстить не только за нанесенное оскорбление американскому президенту, но и за отказ от урегулирования конфликта.

"Это должно стать последней каплей. Путин своей жестокостью продемонстрировал, что добровольно не прекратит нападение на Украину – его нужно принудить. Так пусть же принуждение начнется", – подытожили в статье.

Ранее Владимир Путин призвал ЕС прекратить поставки нефти и газа на Украину для прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.