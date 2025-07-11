В Японии резко отреагировали на слова премьера Исибы о Курилах

Геополитические разборки вокруг островов не утихают

В Японии пользователи активно обсуждают недавнее высказывание премьер-министра Сигэру Исибы, который, выступая в Нагасаки, отметил, что именно эта префектура обладает самой длинной береговой линией – если не учитывать Курильские острова. Многие японцы резко раскритиковали слова главы правительства в интернете, усомнившись в необходимости дальнейших притязаний на южные Курилы.

Один из комментаторов выразил мнение, что на самом деле жители страны уже давно не считают эти острова частью Японии и не стремятся их возвращать. По его словам, было бы разумно отказаться от подобных требований, что могло бы позитивно сказаться на отношениях с Россией.

Другие пользователи подвергли критике само замечание премьера, заметив, что человек на такой высокой должности не может позволять себе подобные неточности в речи. Некоторые даже усомнились в компетентности Исибы, посоветовав ему больше думать о будущем страны и прекратить трогать "больную мозоль".

"Нельзя сказать, что Исиба совсем клинический кретин, но ему бы о будущем Японии подумать. Всегда казалось, что он умнее. Зря только место премьера занимает", "Одно бредовое заявление за другим", "Давно пора отказаться от всех притязаний на Южные Курилы", – пишут люди.

Напомним, после Второй мировой войны Курильские острова были переданы Советскому Союзу, и Москва настаивает на том, что их суверенитет не подлежит обсуждению. Российский МИД еще в 2022 году объявил, что из-за недружественных шагов Японии переговоры по мирному договору прекращаются, а также приостанавливаются безвизовые поездки и диалог по совместной деятельности на этих островах. Формально соглашение о мире между странами так и не было подписано.

К слову, ранее Финляндия попыталась насолить России за ее спиной.