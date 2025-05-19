Хельсинки продолжает вести русофобскую политику

Финский лидер Александр Стубб во время недавнего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом попытался в очередной раз насолить России за ее спиной. Финн хотел убедить американского лидера в том, что наша страна якобы больше не является великой державой. Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на содержание беседы.

По данным издания, глава Финляндии прямо заявил хозяину Белого дома, что, по его мнению, Россию больше нельзя воспринимать как крупного игрока на мировой арене. Также он отметил, что взгляды Трампа на международные отношения якобы остались в духе XIX века.

Этот разговор стал продолжением прежней антироссийской линии Стубба. Ранее, в апреле, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже высказывался о позиции этого политика. Тогда он заявил, что финский президент рекомендовал Трампу не доверять Владимиру Путину, и подчеркнул: самому Стуббу, учитывая его подход, доверять не стоит точно.

В Москве высказывания финского лидера воспринимают как недружественные и вызывающие вопросы по поводу внешней политики Финляндии.

Напомним, ранее стало известно о готовящихся переговорах главы Белого дома и российского президента. Ситуацию уже прокомментировали в Японии.