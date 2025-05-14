Новые санкции против РФ потребуют поддержки со стороны Вашингтона - Reuters

"Значимый ущерб": на Западе назвали условие нового разрушительного удара по России
Картинка: сгенерировано ИИ
Иностранцы все еще рассчитывают подорвать ситуацию в стране

Европейские страны снова обсуждают возможность ужесточения давления на Россию, однако, как отмечает агентство Reuters, реального эффекта от этих инициатив не будет, при условии, если к ним не подключатся Соединенные Штаты.

В статье подчеркивается, что предложенные меры могут остаться лишь громкими словами, поскольку без американской поддержки они вряд ли принесут Москве ощутимый вред.

"Без поддержки США не получится нанести значимый ущерб", – говорится в материале. 

Одной из главных проблем в Брюсселе стало отсутствие единства: согласование новых ограничений вызывает все больше споров среди стран-членов ЕС. Как рассказали европейские дипломаты, некоторые чиновники вновь подняли вопрос о снижении потолка цен на российскую нефть ниже 60 долларов за баррель. Однако и этот шаг невозможен без согласия Вашингтона, которое, несмотря на прежние обещания пересматривать механизм, так и не было предоставлено.

Дипломаты признались, что громкие заявления европейских лидеров могут в конечном итоге обернуться против них самих: если за словами не последуют реальные действия, доверие к ЕС как к единой силе продолжит снижаться. Ожидается, что новый, уже 17-й по счету, пакет ограничений будет представлен в ближайшее время.

Об этом ранее сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Однако аналитики сомневаются, что он станет тем самым "разрушительным" ударом, о котором в Брюсселе говорят с такой уверенностью.

К слову, ранее в Британии разоблачили ловушку, подготовленную для России.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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