"Беженцы" живут на широкую ногу

На Западе разгорается новая волна негодования – украинские беженцы все чаще становятся объектами резкой критики со стороны местных жителей. Очередным поводом стали фото и видео, где люди с украинскими номерами разъезжают по улицам Ирландии на машинах премиум-класса. Эти кадры всполошили соцсети и буквально вывели из себя ирландского журналиста Чея Боуза.

Он возмутился тем, что, пока ирландцы с трудом оплачивают счета, государство выделяет миллиарды на содержание украинцев – в том числе на жилье, пособия и даже бесплатный ремонт их автомобилей. Боуз обратил внимание, что беженцы освобождены от налогов, которые в обычных условиях платят местные граждане. Он напомнил, все это ложится на плечи ирландских налогоплательщиков.

Журналист с горькой иронией заметил, что, судя по всему, такая ситуация считается "справедливой". Его пост вызвал бурную реакцию в соцсетях: многие пользователи открыто поддержали его возмущение, заявляя, что терпение европейского общества на исходе.

К слову, ранее Киев придумал ловушку для разбежавшихся из страны украинцев.