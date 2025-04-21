Трамп заявил о возможном заключении мира между Россией и Украиной на этой неделе

Трамп сделал важное объявление о заключении мира между Россией и Украиной
Дональд Трамп. Фото: The White House / wikimedia.org
Бизнесмен готовится зарабатывать миллионы вместе с двумя странами

Американский президент Дональд Трамп объявил в своих соцсетях, что последний раунд переговоров с Россией и Украиной прошел настолько успешно, что стороны могут заключить мирную сделку уже на этой неделе. Такое заявление он сделал после решения Владимира Путина о пасхальном перемирии.

"Обе страны затем начнут делать большой бизнес с США, которые процветают, и заработают состояние", – написал он в своей соцсети.

По его словам, подробности предстоящей договоренности появятся в течение следующих трех дней.

Ранее американская сторона говорила, что ждет от Москвы реальной демонстрации готовности заключить мир. Источники рассказывали, что на встречах во Франции с Саудовской Аравии обсуждалась возможность официального признания Крыма российским. Американцы настаивают, что Киев должен отказаться от претензий на полуостров и членство в НАТО.

На прошлой неделе Трамп грозил выйти из переговоров по Украине при их саботаже одной из сторон.

Источник: соцсети
По теме

После перемирия армия России разнесла логово ВСУ

Щедрая передышка боевиков закончилась

"Дело техники": в Раде назвали переломную точку для Зеленского

Ситуация стремительно меняется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей