Трамп заявил о возможном заключении мира между Россией и Украиной на этой неделе

Бизнесмен готовится зарабатывать миллионы вместе с двумя странами

Американский президент Дональд Трамп объявил в своих соцсетях, что последний раунд переговоров с Россией и Украиной прошел настолько успешно, что стороны могут заключить мирную сделку уже на этой неделе. Такое заявление он сделал после решения Владимира Путина о пасхальном перемирии.

"Обе страны затем начнут делать большой бизнес с США, которые процветают, и заработают состояние", – написал он в своей соцсети.

По его словам, подробности предстоящей договоренности появятся в течение следующих трех дней.

Ранее американская сторона говорила, что ждет от Москвы реальной демонстрации готовности заключить мир. Источники рассказывали, что на встречах во Франции с Саудовской Аравии обсуждалась возможность официального признания Крыма российским. Американцы настаивают, что Киев должен отказаться от претензий на полуостров и членство в НАТО.

На прошлой неделе Трамп грозил выйти из переговоров по Украине при их саботаже одной из сторон.