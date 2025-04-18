Рубио назвал условие отказа Трампа от посредничества по Украине

США теряют терпение: Трамп готовится отказаться от сделки с Россией
Дональд Трамп. Фото: The White House / wikimedia.org
Американский лидер хочет решить украинский вопрос как можно скорее

Вашингтон готов предпринимать попытки вести переговоры по украинскому конфликту еще несколько дней. И если американская сторона не увидит достаточной заинтересованности в процессе, то Дональд Трамп прекратит свою посредническую миссию. С таким заявлением выступил госсекретарь Марк Рубио во время встречи с журналистами.

По его словам, Россия и Украина должны продемонстрировать явные признаки заключения перемирия. США, в свою очередь, заинтересованы в урегулировании, но также у них есть множество других приоритетов для работы, на которые можно потратить время и силы.

"Мы не собираемся продолжать эту работу в течение недель и месяцев. Так что мы должны сейчас очень быстро, и я говорю о днях, определить, выполнимо ли это в течение ближайших нескольких недель. Если да, мы в деле, если нет – у нас есть другие приоритеты", – заявил Рубио.

Он также подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной может завершиться "в выгодном и справедливом ключе", если все стороны продолжат эту работу вместе с США.

Госсекретарь отметил, что в течение трех лет Вашингтон поддерживал Киев, но сейчас Америка достигла точки, когда нужно двигаться в другом направлении. Рубио дополнительно пояснил, что США не готовы на данный момент публично обсуждать вопрос гарантий безопасности для Украины.

Ранее Дональд Трамп выставил жесткий ультиматум России.

Источник: РБК
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