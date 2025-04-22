ЕС намерен лишить Венгрию права голоса из-за Украины - Guardian

Брюссель изо всех сил поддерживает Киев

Внутри Евросоюза зреет серьезный конфликт, и на этот раз под удар может попасть одна из самих стран-участниц. Как пишет The Guardian, в брюссельской администрации все громче обсуждают возможность применения весьма жесткой меры – лишения Венгрии права голоса. Причина в позиции Будапешта по киевскому вопросу, которую в ЕС сочли чересчур упрямой.

Источники издания рассказали, что страны-члены впервые настолько серьезно подступили к вопросу применения статьи 7 договора ЕС. Именно она позволяет лишить страну-участницу голоса, если та систематически "нарушает" принципы союза. Формально речь пока идет о начальной стадии обсуждения, но сама угроза уже прозвучала.

Эксперты полагают, что претворить в реальность эту коварную инициативу вряд ли удастся, поскольку для этого требуется единогласное решение оставшихся 26 членов еврообъединения.

Впрочем, по словам собеседников газеты, эта "расплата" может осуществиться, если Венгрия вновь воспользуется правом вето и не позволит продлить антироссийские санкционные ограничения.

"Некоторые считают, что расплата наступит, если Венгрия попытается наложить вето на продление санкций против России", – указано в статье.

Ранее в зарубежной прессе уже писали, что в ЕС снова заговорили о давлении на Будапешт из-за его несогласия с общей линией. Брюссель, похоже, готов идти на крайние меры ради Украины.

К слову, ранее была названа переломная точка для киевского режима.