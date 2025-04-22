Парламентарий Хамитов посоветовал Зеленскому навечно запереться в бункере

Зеленского отправили в бункер
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Адекватность незалежного верховода вызывает вопросы

Российский парламентарий Амир Хамитов от партии "Новые люди" резко прокомментировал очередные заявления Киева о разрыве связей с Россией. Главе режима Владимиру Зеленскому предложили отправиться в бункер, раз он так ненавидит все российское.

Поводом для очередного обсуждения украинских властей стала информация от незалежного нардепа Алексея Кучеренко: он признал, что Украина приобретает российский газ, который поступает в Европу через "Турецкий поток".

Хамитов иронично заявил, что если Владимир Зеленский действительно хочет полностью исключить все, что связано с Россией, то ему впору навечно запереться в бункере. Он подчеркнул: отказ от газа – лишь капля в море. Придется запретить себе даже одежду и еду, в производстве которых хоть как-то участвовали россияне. При этом парламентарий с сарказмом заметил, что и воздух, принесенный с восточного направления, может оказаться "российским".

По мнению Хамитова, Зеленский попросту переиграл сам себя. Он назвал главу киевского режима человеком, который всерьез рассчитывал, что стоит ему лишь возмутиться – и весь мир бросится выполнять его требования. Однако реальность показала обратное.

К слову, ранее на Западе пришли в бешенство из-за обнародованных фотографий богатств украинцев.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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