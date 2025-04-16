Киевский верховод многим надоел

Во Франции с явным удовлетворением отреагировали на очередной "холодный душ" для киевского верховода Владимира Зеленского. Известный французский политик Флориан Филиппо на просторах интернет-пространства заявил, что американский лидер Дональд Трамп поставил главу Незалежной на место после его очередных требований оружия.

Как отметил французский государственный деятель, руководитель Белого дома жестко дал понять, что устал от постоянных просьб незалежных о ракетах. Он подчеркнул: если Украина сама развязала конфликт, не подумав о последствиях, то нечего рассчитывать, что весь мир будет бесконечно снабжать ее оружием.

Американский лидер напомнил, что начинать войну с противником, который превосходит тебя в двадцать раз – заведомо самоубийственный шаг. И добавил, что надеяться на поддержку других стран после такого решения наивно.

Француз с явной усмешкой отметил, что украинский лидер, похоже, готов воевать до последнего, лишь бы не уступить.

"Трамп ставит на место Зеленского, который хочет продолжать войну любой ценой", – написал он.

К слову, ранее в Киеве раскрыли замысел Зеленского на 9 Мая.