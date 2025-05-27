WSJ: Трамп готовится ввести санкции против России в ближайшее время

Глава США сильно недоволен действиями российского коллеги

Источники, близкие к американскому президенту Дональду Трампу, утверждают, что лидер готовится ввести санкции против России на текущей неделе, поскольку он недоволен продолжающимися атаками на Украину и медленным прогрессом по мирным переговорам. Республиканец хочет оказать давление на Владимира Путина, чтобы побудить его пойти на уступки и принять 30-дневное прекращение огня, сообщает The Wall Street Journal.

Подобная новость появилась вскоре после выпада Трампа в адрес российского лидера в соцсетях. Он назвал Путина "абсолютно сумасшедшим" и заявил, что его желание взять контроль над всей Украиной приведет к "краху России".

"Трамп также устал от мирных переговоров и подумывает о том, чтобы отказаться от них вообще, если последний рывок не сработает", – сообщают источники.

Как отмечают журналисты, происходящее в последнее время указывает на ухудшение отношений между Россией и США, которые в последнее время переживали то взлеты, то падения. Американский лидер полагал, что сможет добиться успехов по украинскому вопросу, основываясь на своих хороших отношениях с Путиным, но потерпел неудачу.