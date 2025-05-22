Достаточно будет лишь одного шага от американцев

Несмотря на попытки Трампа решить "ошибки прошлого" в отношениях между Вашингтоном и Москвой, сближение двух стран пока идет небыстро. Как заявляли представители американского президента, отсутствие доверия между Россией и США это то, что он считает крайне "тупой" вещью. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что на данный момент есть только один эффективный способ восстановления отношений, который заключается в прекращении поддержки Украины.

"То, что было сделано в прошлом, не дает Америке никаких рычагов влияния на Россию. Чтобы нормализовать отношения, мы должны прекратить финансирование и поддержку этого конфликта!" – заявил он.

Ранее после более чем двухчасового разговора с Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин объявил, что Москва готова приступить к работе над меморандумом по вопросу возможного в будущем мирного договора. На этом фоне американский президент отказался вводить против России новые санкции, объяснив это тем, что пока есть шанс добиться урегулирования украинского конфликта.

До этого госсекретарь Марк Рубио жестко высказался о российской позиции по мирному договору.