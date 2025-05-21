Американский генерал заявил, что у России есть кинетическое оружие в космосе

В Америке уверены, что в руках Москвы есть некое супероружие

В Америке выразили обеспокоенность возможным прорывом нашей страны и Китайской Народной Республики в сфере разработки космического вооружения. Именитый американский генерал Ченс Зальцман заявил во время выступления перед сенаторами, что обе страны якобы обладают некими опасными технологиями, которые могут использоваться против американских спутников.

По словам генерала, в последние годы Москва демонстрировала "агрессивные действия" на орбите, включая случаи опасного сближения со спутниками. Он утверждает, что Россия запустила на орбиту устройство, которое, по его оценке, может представлять собой "кинетическое оружие".

Кроме того, американский вояка сообщил, что Пекин якобы испытал манипулятор, способный физически захватывать спутники и смещать их с орбиты. Он отметил, что такие технологии потенциально позволяют нарушать работу орбитальных систем и могут быть использованы в военных целях.

На прямой вопрос сенатора о наличии у Москвы и Пекина реального космического оружия, командующий ответил положительно, не представив при этом никаких доказательств.

К слову, ранее Россия и США провели переговоры по поводу урегулирования конфликта на Украине. Стало известно, что Трамп попросил Путина предложить Киеву то, с чем можно согласиться.