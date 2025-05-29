Шойгу прокомментировал отмену Западом ограничений по дальности вооружений ВСУ

Шойгу сделал жесткое политическое заявление
Сергей Шойгу. Фото: АГН "Москва"
Экс-глава Минобороны пригрозил западному миру

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выступил с жестким политическим заявлением. Бывший руководитель российского Минобороны прокомментировал решение западных стран отменить ограничения на дальность вооружений, поставляемых всушникам. Шойгу строго напомнил, что у России также есть возможности ответить, если потребуется снять военные ограничения со своей стороны.

Ранее руководитель немецкого правительства Фридрих Мерц сообщил, что Вашингтон, Лондон, Франция и Берлин больше не ограничивают дальность передаваемого украинской армии оружия, позволяя киевскому режиму наносить удары по целям в глубине на территории России. Позже он уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад. В свою очередь, киевский верховод Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет переговоры с Берлином о поставках ракет Taurus, но не стал раскрывать подробности.

Выступая на международной конференции по вопросам безопасности, Шойгу подчеркнул: наша страна готова ответить и располагает механизмами, которые могут быть задействованы в ответ на действия западной коалиции.

"Поверьте, нам есть, что снимать в ответ на их снятие", – отрезал Шойгу.

К слову, ранее в США заметили необычные последствия украинского конфликта.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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