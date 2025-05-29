Западные элиты ни перед чем не остановятся

Планы западных элит оказались куда страшнее обычной геополитики – профессор Туомас Малинен из Хельсинского университета заявил, что суть агрессии НАТО против России может крыться в намерении подчинить все человечество тотальному контролю. В своем заявлении он описал по-настоящему дьявольский сценарий развития событий.

Аналитик пояснил, что если западные элиты ставят перед собой цель создать покорное, полностью управляемое общество, нужно не просто навязать власть – нужно сократить численность населения. Он отметил, что ядерная война отлично справится с этой задачей, оставив в живых лишь тех, кто будет вынужден выживать за счет скудных ресурсов, прятаться в построенных элитой убежищах и подчиняться верховодам ради выживания.

"Если вы хотите превратить человечество в маленькую расу рабов, обслуживающую правящую элиту, ядерная война сделает именно это", – пояснил аналитик.

Профессор подчеркивает, что такой мир – это мир слепого повиновения, где "раса рабов" не может ни восстать, ни выбирать. Он полагает, что нынешние действия НАТО и риторика на грани открытого конфликта с Россией вписываются именно в такой сценарий – уничтожить сопротивление и подчинить оставшихся.

В свете этого резкая активизация альянса у российских границ, строительство новых баз, поставки оружия и обсуждение прямого конфликта выглядят, как элемент более зловещего плана. Пресловутое "сдерживание России" может быть лишь прикрытием для глобального передела мира.

К слову, ранее был раскрыт подлый заговор Сербии против России.