Белград заявлял о нейтралитете, но все оказалось не так

Сербские оборонные заводы, несмотря на заявления Белграда о нейтралитете, продолжают отправлять боевые снаряды всушникам, фактически действуя против нашей страны. Такой печальной информацией поделились в Службе внешней разведки РФ. Таким образом, сербский ВПК ведет себя как предатель, стреляя России в спину.

По данным русских разведчиков, для сокрытия реальных маршрутов поставок используется схема с поддельными сертификатами конечного пользователя. Боеприпасы якобы поставляются в другие страны, но на деле через посредников, в первую очередь, страны западной военной коалиции, такие как Польша, Чехия и Болгария, они попадают в зону боевых действий. В последнее время к схеме подключают и африканские государства.

"Сербский военпром пытается выстрелить России в спину", – заявили в СВР.

Разведка подчеркивает, что сербские предприятия поставили ВСУ сотни тысяч боеприпасов для артиллерии и миллионы патронов для стрелкового оружия. Это не гумпомощь, а оружие, которое убивает российских солдат и мирных граждан. В СВР особо подчеркнули, что в этой схеме участвуют крупнейшие игроки сербского военно-промышленного комплекса, превращая страну, которую в России считали союзником, в участника "конвейера смерти".

К слову, ранее Сергей Шойгу выступил с громким политическим заявлением.